مرسيدس تبحث مع جيلي الصينية توسيع التعاون بينهما

برلين(صدى):

أعلن مدير مجموعة دايملر التنفيذي مالكة مرسيدس، ديتر زيتشه (سيتقاعد في مايو 2019)، عن وجود محادثات مع مجموعة جيلي الصينية بحثاً عن طرق لزيادة التعاون بينهما، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الألمانية لبحث كيفية وضع إجراءات وقائية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسين الأجانب.

يأتي ذلك بعد تصريح دايملر في أكتوبر الماضي أنها تسعى لتأسيس خدمة نقل ركاب بالشراكة مع جيلي في الصين.

لم يكشف رئيس مرسيدس عن تفاصيل المحادثات الجارية حالياً مع جيلي، رغم إشارته لكون المباحثات تتعلق بأبعاد أكبر للشراكة بينهما، في الوقت الذي أعلنت فيها الحكومة الألمانية أنها قد تقوم بشراء أسهم بعض الشركات المحلية كطريقة لحمايتها من الاستحواذات الأجنبية غير المرغوب فيها، رغم أن ديتر يرى أن هذا التصرف يفسد المنافسة.

هذا ويذكر أن مؤسس مجموعة جيلي، لي شوفو، قام في فبراير 2018 بالاستحواذ على 9.69% من أسهم دايملر مقابل 9 مليار دولار ليصبح أكبر حاملي أسهمها، ليعقب ذلك محادثات ومباحثات مستمرة، لم ينتج عنها حتى الآن سوى الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة لخدمات نقل الركاب.