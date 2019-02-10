وصفة طبيعية لفرد الشعر دون مواد كيميائية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحرص الفتيات السيدات على استخدام وسائل فرد الشعر للظهور بشكل مميز في الجامعة، ولكن طرق فرد الشعر الجاهزة مثل البروتين والكيراتين والمكواه والسيشوار، جميعهم يدمروا الشعر، لذا تبحث الفتيات عن الطرق الطبيعية.

وتقدم دعاء محمد خبير التجميل، وصفة طبيعية لفرد الشعر بدون أي مواد كيميائية.

المكونات:-

ملعقة كاكاو خام

ملعقتان زبادى

صفار بيضة

الطريقة:-

نخلط المكونات معا جيدا، حتى نحصل على قوام يشبه قوام الكيك، ثم نقسم الشعر لى 4 أو 5 خصلات، وندهنهم جيدا بالخليط، ثم نلف الشعر طاقيه ونغطيه بكيس بلاستيك لمدة من نصف ساعة إلى ساعة .

بعدها نغسل الشعر بالماء أولا للتخلص من بقايا الوصفة، ثم نغسله بالشامبو، ونلاحظ الفرق بعدها، ويمكن تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.