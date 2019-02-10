بالفيديو.. مناظر خلابة بفعل الأمطار في شلالات الهوية بالعلا

نايف السالم(صدى):

شهدت مدينة العلا بمنطقة المدينة المنورة، الفترة الأخيرة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو الأمطار الغزيرة في العلا وهي ترسم مناظر خلابة في سيل وادي الهوية؛ حيث كانت المياه تجري من الشلالات في منظر بديع يأسر قلوب الناظرين.

ومن الجدير بالذكر، احتجزت السيول في العلا 94 شخصاً تم إنقاذهم بواسطة رجال وآليات الدفاع المدني، إضافة إلى تلفيات بعدد من المركبات التي جرفتها السيول في مياه الأمطار.