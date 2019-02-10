بالفيديو.. روزانا اليامي ترد على بدور عبدالله بعد أن اتهمتها بالإساءة للكويتين

أميرة خالد(صدى):

علقت الإعلامية روزانا اليامي على اتهام مواطنتها بدور عبدالله لها بالإساءة للكويتين، حيث قامت ” بدور ” بتوجيه اللّوم لأحد المذيعين؛ لاستضافته روزانا اليامي والسّماح لها بالإساءة للكويتيين.

وعن ذلك، قالت ” روزانا ” في مقطع فيديو نشرته عبر ” سناب شات ” : ” أهل الكويت ليهم محبة عظيمة في قلبي، يعني مو طبيعيين شو اموت عليكم والله، تيجنا واحدة متخلفة تقول علي إني أسب الكويتيين ” .

وتابعت: ” أسب مين يعني أنا أحبهم وهما يحبوني، اطلعي منها يانكرة، خليكي في تمسيح الدواوين من منتج لمنتج ياقلب ما تحزن وماحدا معطيكي وجه ياحرام ” .

وأضافت ” اليامي ” : ” والله لو ترجع بلدها أشرف لها.. فشلتنا، بس وين ترجع هي لا معترفة بأهل أو بلد، الحمد لله على نعمة الأهل والبلد والأصل الطيب ” .

يُذكر أن بدور عبدالله كانت قد وجّهتْ اللّوم لأحد المذيعين، لاستضافته روزانا اليامي والسّماح لها بالإساءة للكويتيين، قائلة: ” يعني روزانا اليامي لما أنت استضفتها في برنامجك جت اتكلمت وغلطت وسبت الفاشينيستات وتحدت حتى القانون، أنا بالنسبة لي كبدور وعايشة بين السعودية والكويت وهي بلدي وعندي الانتماء للبلدين.. فازعل لما أشوف كده ” .