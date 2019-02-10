مرض خطير يهدد جنين ميجان ماركل

لندن (صدى):

أكدت ليز هاليداي نائب رئيس منظمة Midwifery، أن هناك مرض خطير يهدد جنين دوقة ساسكس ميجان ماركل؛ حيث أنها تعاني من مرض إضطراب طيف فرط الحركة، ما يمكن أن يؤدي الى وضع مبكر لحملها.

وأوضحت ” هاليداي ” أن الداء قد ينتقل إلى جنين ميجان التي تضع غالباً إبهامها في وضع متدل إلى الوراء، ما يشير إلى إصابتها بإضطراب طيف فرط الحركة وتشتت الانتباه ” افتا ” ، وهو اضطراب عصبي بيولوجي؛ لافتةً إلى أن هناك رابط بين إصابة ماركل بهذا الاضطراب، وبين إمكانية أن تلد قبل الموعد المقرر لولادتها في أبريل المقبل.

وفي السياق نفسه، قالت الإعلامية البريطانية أن تلك الاضطرابات التي تعاني منها ماركل تساعد في تجاوز المفاصل لوضعها الطبيعي، وتلك المرونة في الأربطة وعضلات الحوض، يمكن أن تشجع الولادة المبكرة.