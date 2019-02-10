بالصورة.. بعد كسر جمجمته وفقدانه للوعي.. عملية دقيقة تنقذ طفلا في حفر الباطن

نايف السالم(صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد في إنقاذ طفل عمره 11 عاما من حفر الباطن، بعد أن أُصيب بكسر عميق في الرأس وصل إلى قاع الجمجمة وتسبب في نزيف حاد وفقدان للوعي.

وتفصيلاً فقد تم التعامل مع الطفل فور وصوله لقسم الطوارئ وأًدخل غرفة العمليات، وعلى مدار ساعتين واصل الفريق الطبي جهوده لتثبيت الجمجمة وترميم الشريان لإيقاف النزيف لتتكلل جهودهم –بفضل الله- في نجاح العملية المعقدة.

وتم نقل الطفل إلى غرفة العناية المركزة لمدة 3 أيام، ليستعيد بعدها وعيه وغادر المستشفى وسط فرحة أهله بنجاته وتماثله للشفاء.