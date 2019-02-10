24 حالة إصابة بـ ” كورونا ” في أسبوع منها 19 حالة بوادي الدواسر وحالة وفاة واحدة
سجل عدد إصابات فيروس ” كورونا ” بمدن المملكة 24 حالة خلال أسبوع ، منها 19 حالة في وادي الدواسر ، وحالتين بالرياض ، وحالة واحدة في كل من خميس مشيط ، وبريدة ، والقريات .
ووفقاً لتقرير أحداث الصحة العامة للفترة من 3إلى 9 فبراير الحالي الصادر عن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة فإن الإصابات أسفرت عن حالة وفاةواحدة لشاب عمره 32 عام من وادي الدواسر ، وتم تصنيف حالته بأنها ثانوية مكتسبة في منشأة صحية .
وحول صحة الحالات ، أكد التقرير أن 17 حالة منهم منومة في المستشفى و6 حالات في العزل المنزلي .
وأبان التقرير أن 7 حالات منهم تم تسجيلها أمس الأول الجمعة ، وأن سيدة تبلغ من العمر 55عام تخضع للعزل المنزلي نتيجة إصابة مكتسبة من منشأ صحية .
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