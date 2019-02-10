نصائح اقتصادية وموفرة لتنظيف بيتك

أميرة خالد(صدى):

قالت دكتورة منال عبدالرحمن أستاذ الاقتصاد المنزلي ، إن تنظيف البيت أصبح عبئا مضاعفا على الكثير من ستات البيوت، فلم يعد قاصرا على المجهود الذي تبذله فقط، ولكن أصبح أيضا عبئا ماديا، لما يتطلبه الأمر من شراء المنظفات، التي تضاعف ثمنها بشكل لافت للنظر.

وأوضحت دكتورة منال ، أنه يمكنك حل المعادلة الصعبة في تنظيف البيت، مع التوفير في الميزانية، والجهد أيضا، من خلال استخدام العديد من المواد الطبيعية الموجودة في البيت .

ومن هذه النصائح :

الأخشاب

اخلطي نصف كوب من الخل مع نصف كوب من زيت الزيتون، وامزجي قطعة قماش ناعمة في هذا المزيج، وامسحي بها أي قطعة أثاث من الخشب.

فهذا الخليط سيلمع الخشب، ويغذيه، ليعيش طويلا.

درف المطبخ

اخلطي ملعقة من الزيت النباتي مع ملعقتين من “البيكنج بودر”، ولتغمسي فرشاة أو قطعة قماش في هذا الخليط، لتنظيف درف وخزانات المطبخ به.

الصنابير والدش

يمكنك التخلص من الصدأ أو المادة الشمعية المزعجة، والتي تتراكم على الصنابير، من خلال استخدام “الخل”.

فقط مرري قطعة قماش ناعمة، ومغموسة في الخليط السابق، على الأماكن التي تحتاج للتنظيف، ولتتركيه 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء..

البانيو

مرري قطعة قطن مغموسة في مسحوق التبييض الذي تستخدمينه، واتركيه حتى الصباح.

عند الصباح، مرري فرشاة أسنان قديمة على الأماكن التي وضعتي عليها مسحوق التبييض، ولتحركي الفرشاة بقوة، وستلاحظين الفرق.

المكواة

قومي بتسخين المكواة جيدا، ثم افركيها بالملح، وستجدين كل الأوساخ قد اختفت.

الفضيات

ضعي كل الفضيات في ورق الومنيوم، وصبي عليه كوب من الماء المغلي الساخن، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ثم امسحيها جيدا بقطعة قماش من القطن، وستلاحظين الفرق.