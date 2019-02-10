​بسبب تأخر مستحقات النقل لـ6 أشهر.. مدارس أم حطب في أضم للبنات بلا طالبات

حامد العمري (صدى):

دخل متعهدو نقل طالبات مدارس أم حطب الروضة والإبتدائية والمتوسطة بأضم ، شهرهم السادس بلا مستحقات مالية في ظل مماطلة الشركة للنقل المتعاقدة مع وزارة التعليم .

وبعد أن ضاق بهم الحال ، وفي الظروف المالية التي يعيشونها ، فقد أدى ذلك إلى توقفهم اليوم عن النقل ، وبقية المدرسة بلا طالبات ، بغية أن يصل صوتهم للمسؤول وأن يجدوا حلا لهذه المماطلة والتي أدت إلى زيادة أعباء الحياة عليهم .

وقال حميد حامد الهلالي أحد متعهدي النقل لـ ” صدى ” أنه وزملاءه الستة الباقين من متعهدي نقل طالبات أم حطب، لم يتسلموا مستحقاتهم المالية لستة أشهر مضت عن فترة ١٤٤٠ .

وأضاف : الكثير من هؤلاء السائقين يعتمدون على راتب الشركة كدخل أساسي ولديهم التزامات لمنازلهم يجب عليهم الوفاء بها ، مطالبا وزارة التعليم بالتدخل العاجل ، والنظر في مماطلة الشركة بدون وجه حق .

وأضاف: ” أن بقية العاملين في الشركة يتمتعون بعقود ويتسلمون رواتبهم بانتظام ويعملون من خلال سيارات مملوكة للشركة “.

بدورها تواصلت ” صدى ” مع أحد مسؤولي الشركة ، للرد على شكاوى متعهدي نقل الطالبات حول تأخر مستحقاتهم المتأخرة ، حيث ذكر أن الشركة شديدة الحرص على الوفاء بالمستحقات ، إلا أن هناك ما قد يخرج عن إرادتهم ، واعدا أنه سيكون في الأيام القادمة القريبة ؛ ما يساعد على حل وتجاوز هذا ، وأن الشركة ستبذل قصارى الجهد لتسوية الأزمة عاجلاً .