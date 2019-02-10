جامعة الملك سعود تعلن فتح باب الترشيح لبعض المناصب القيادية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود ممثلة في اللجنة الإستشارية لاختيار عمداء الكليات والمعاهد عن فتح باب القبول للترشيح ببعض المناصب القيادية.

وقالت الجامعة في بيان لها أن المناصب المطلوبة هي ” عميد كلية السياحة والآثار، وعميد كلية العلوم ، وعميد كلية العلوم الرياضية والنشاط البدني ” ، وذلك عن طريق تقييم العميد الحالي والذي ستنتهي فترة عمادته .

من جانبه أكد نجيب الغريري أمين سر اللجنة أن الجامعة تسعى لاختيار أفضل الكوادر وتدعو كل من يحق له الترشح من الرجال والنساء للتقدم .

كما دعا ” الغريري ” وكلاء ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئات التدريس بهذه الكليات للمشاركة في تقييم آداء عميد كليتهم عن طريق المشاركة في نموذج التقييم المتاح حتى يوم السبت 18/6/1440هـ ، عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الخاص بنطاق الجامعة ” @ksu.edu.sa ” وكلمة السر المرتبطة به.

وأكد الغريري أن بيانات تقييم عمداء الكليات المذكورة ستكون سرية ولن يُفصح عن مقدمها ، وسيتم التعامل معها في إجراء المفاضلة بين العمداء فقط.

وأبان ” الغريري ” أن باب الترشيح للمناصب سيغلق بنهاية يوم السبت 18/6/1440هـ الموافق 23/2/2019م ، والتقديم على موقع اللجنة الإلكتروني التالي:هنا