أمريكا تحذر الاتحاد الأوروبي بسبب آلية تعاملهم مع إيران

واشنطن(صدى):

كشف سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل، أن آلية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المساعدة في تسهيل التجارة مع إيران والالتفاف حول العقوبات الأمريكية، هي عدم احترام لسياسات واشنطن ومسار غير ملائم للعمل.

وأوضح ” غرينيل ” في تصريحات صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم العقوبات لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، ومنعها من تطوير أسلحة نووية ومن تطوير برنامجها الصاروخي.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أطلقت الآلية المعروفة باسم “ إنستكس ” في نهاية يناير الماضي؛ وذلك في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015 نووية.

من الجدير بالذكر أن آلية ” إنستكس ” تسمح بالتجارة دون معاملات مالية مباشرة، حيث يمكن لإيران تسليم النفط أو منتجات أخرى إلى أوروبا، وبدلاً من دفع الأموال إلى البنوك الإيرانية ستذهب الأموال إلى الشركات الأوروبية التي تبيع الدواء أو الغذاء إلى إيران.