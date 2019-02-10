بعد لقائه بالصم.. ” الحقيل ” يوجه دعوة لمسؤولي الوزارة لتقديم الخدمة كاملة

نايف السالم(صدى):

دعا وزير الإسكان ماجد الحقيل المسؤولين والعاملين بالوزارة على ضرورة الإقتراب من جميع فئات المجتمع ومعرفة إحتياجات كل فئة ، من أجل تقديم الخدمة الكاملة التي تطمح لها الوزارة .

جاء ذلك إثر لقاء “الحقيل ” بفئة من الصم وضعاف السمع ، إذ أكد أنه لمس ما يعانونه من صعوبات ، كما أطلعوه على إحتياجاتهم ومطالبهم .

وقال ” الحقيل” أنه من أهم اللقاءات في حياته إذ تعلم منه الكثير ، مؤكداً في تغريدة له على موقع “تويتر” : لن نقدم خدمة كاملة ، مالم نكن قريبين جداً من كافة فئات المجتمع .