التحفظ على 23 كيلوجراما من الحشيش كانت في طريقها إلى الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب اليمنية، اليوم الأحد، من ضبط 23 كيلوجاماً من الحشيش، في إحدى سيارات النقل الصغيرة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء.

ومن جانبه، صرّح قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق بالمحافظة العقيد أحمد دركم، أن إحدى الدوريات بمديرية ماهلية المحاددة لمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط الحشيش أثناء محاولة تهريبه في سيارة ” تاكس ” وهي مخفية بطريقة احترافية معقدة داخل أكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال.

وأوضح ” دركم ” أنهم حاولوا التمويه على أفراد الأمن من خلال اصطحاب عائلة في السيارة لتسهيل العبور وعدم الفحص والتدقيق في التفتيش؛ لافتًا إلى أن الحوثيين يستخدمون الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربهم ضد اليمنيين فضلًا عن استخدامه في تجنيد الأطفال والشباب للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال.