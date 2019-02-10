اكتشف سوق عقارية واعدة ومستقرة في إمارة الشارقة

دبي(صدى):

تتبوأ إمارة دبي مكانة فريدة باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق العقارية على مستوى العالم، وذلك بما تضمه من العجائب المعمارية والعقارات الفاخرة التي لا مثيل لها. ولكن بالنسبة للباحثين عن الاستثمار العقاري داخل المدينة في الفترة الراهنة، فإن اتخاذ القرار المناسب يشوبه العديد من التحديات. ولهذا ننصح هؤلاء بالتفكير في إمارة الشارقة كوجهة استثمارية بديلة.

تقع إمارة الشارقة على الحدود الشرقية لدبي، وهي ثالث أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة. تساهم الإمارة بنحو 7.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتغطي مساحة تبلغ 255 كيلومتر مربع.

أصبحت الشارقة وجهة مميزة لخطط التطوير العقاري المستقبلية في دولة الإمارات خصوصاً بعد التحولات الهائلة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.

تحولات عميقة في الشارقة

شهد العقد الماضي تعاوناً مثمراً بين المسئولين الحكوميين وشركات التطوير العقاري من القطاع الخاص بهدف تحويل دفة الاستثمار في الشارقة إلى وجهة أكثر استقراراً وجاذبية. وأثمرت هذه الجهود عن صدور قوانين غير مسبوقة في 2014 والتي سمحت للوافدين بشراء العقارات في الشارقة.

ومنذ ذاك الحين، توالت التغييرات التشريعية بهدف تقديم بيئة جاذبة ومنفذ استثماري لهؤلاء الذين يعملون ويعيشون في دبي، خصوصاً وان البعض منهم مهدد بفقدان منزله بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الشراء أو الإيجار. كما وفرت هذه التغييرات للمطورين العقاريين فرصة البدء في عمليات تخطيط شاملة للمدينة، لاسيما بعد أن تحولت إلى مركز ثقافي رئيسي.

ومنذ اللحظة الأولى، شارك مطورو القطاع الخاص المسؤولين الحكوميين خطوة بخطوة في التخطيط لجعل الشارقة وجهة استثمارية ساخنة. وبدأت هذه الخطة تؤتي ثمارها في 2014 بعد السماح للوافدين بالدخول إلى سوق الاستثمار العقاري، ولكن مع اقتصار هذا الحق على العقارات المبنية على أطراف الشارقة بهدف بناء مجتمعات عمرانية بعيدة عن مركز المدينة وصخبها، فقد هدفت هذه الخطة إلى تقليل الازدحام المروري وتحويل دفة الإعمار بحيث تتحرك من الخارج إلى الداخل.

وفي 2018، صدر قانون جديد يسمح للوافدين بشراء العقارات بنظام التأجير طويل الأجل لمدة 100 عام دون اشتراط وجود تأشيرة إقامة. وفتح هذا القرار الباب أمام الشركات العقارية لتطوير أكثر من 25 مليون قدم مربع من الأراضي في مناطق مثل مدينة تلال.

وتعتبر مدينة الجادة، وهي مشروع ضخم متعدد الاستخدامات من شركة أرادَ، واحدة من أبرز خطط التطوير العقاري في الإمارة. وتحمل الشارقة حالياً لقب العاصمة الثقافية لدولة الإمارات كما توفر بيئة جاذبة للسائحين في ظل وفرة المتاحف وصالات العرض المميزة وغيرها من المرافق الأخرى.

وتصدرت الشارقة عناوين الأخبار العام الماضي مع الإعلان عن خطط التطوير الجديدة، والتي شملت مجمعات للتكنولوجيا وتوسعات غير مسبوقة في المطار الدولي. كما شهد قطاع النقل نقلة نوعية بالتزامن مع اختيار منظمة اليونيسكو للشارقة عاصمة عالمية للكتاب في 2019.

ولكن، فهل السوق مستقر فعلاً؟

استقرار سوق الشارقة

الإجابة هي نعم، حيث يتمتع سوق الشارقة بدرجة عالية من الاستقرار، والذي يعزى أساساً إلى الاستراتيجية التي صيغت بها خطط التطوير العقاري في ربوع الإمارة. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق معدلات نمو هائلة في ظل جاهزية البنية التحتية، وهي الميزة التي تمكن المطورين العقاريين من البدء في مشروعاتهم على الفور دون الحاجة للانتظار حتى اكتمالها، والتي كانت تستغرق فترة تصل إلى سنتين. كما توفر جهوزية المرافق كثير من التكاليف بالنسبة للمطور العقاري حيث تلتهم في بعض الحالات ما يصل إلى 40% من ميزانيته.

البناء على أرض صلبة.

تعتبر مدينة تلال واحدة من المشروعات العقارية شبه الجاهزة. ويتمتع هذا المشروع باكتمال مرافق الصرف الصحي وغيرها من الخدمات العامة، كما يبعد عن مطار الشارقة مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات. ويمثل هذا القرب من المطار الدولي نقطة جاذبة للمطورين الباحثين عن فرص استثمارية مربحة.

ويتميز الموقع أيضاً بالقرب من كتلة سكانية كثيفة تصل إلى مليون نسمة، فضلاً عن كونه وجهة جاذبة للمقيمين الهاربين من غلاء الأسعار في دبي. وتعتبر أسعار العقارات في الشارقة بالنسبة لهذه الفئة معقولة إلى حد كبير، سواء للإقامة أو لاستثمار أموالهم. وعلاوة على ذلك، فإن التخلي عن شرط وجود تأشيرة إقامة عند التعاقد سيفتح الطريق أمام فئات جديدة من المستثمرين والمطورين العقاريين على حد سواء.

انخفاض أسعار العقارات في الشارقة.

تعزز الشارقة موقعها باستمرار كإحدى الوجهات المميزة للإسكان معقول التكلفة، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار العقارات خلال الآونة الأخيرة. وبحسب تقرير لموقع Bayut.com، انخفض سعر الشقة ذات الغرفة الواحدة في المتوسط بنسبة 16 بالمائة، فيما انخفضت أسعار الشقق ذات الغرفتين بنسبة 14 بالمائة. كما تراجعت أيضاً مبيعات الشقق بنسبة 10 بالمائة في جميع المناطق.

ويمثل انخفاض أسعار العقارات في الوقت الحالي فرصة رائعة للاستثمار. وفي ظل التغييرات التشريعية التي أقرت مؤخراً، والتي ساهمت بدورها في اجتذاب عدد كبير من المشترين إلى السوق، من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعات كبيرة في السنوات القادمة. ويعني ذلك أن الوقت الحالي ربما يكون هو اللحظة المثالية لشراء العقارات في الشارقة. وتشهد الإمارة حالياً وفرة في المعروض من الأصول العقارية والتي تباع بسعر يقترب من التكلفة، الأمر الذي يسهم بدوره في خفض تكاليف المعيشة وفي نفس الوقت توفير سوق تنافسية للمستثمرين العقاريين.

تكلفة المعيشة في الشارقة

تعتبر تكلفة المعيشة في الشارقة أقل بكثير من تكلفة المعيشة في دبي المجاورة، حيث يبلغ متوسط نفقات الشخص الواحد حوالي 745 دولار أمريكي (2,736 درهم إماراتي) باستثناء تكاليف الإيجار. وتُكلِف زيارة متجر البقالة في المتوسط 30.10 دولار أمريكي (110.56 درهم). ويبلغ إيجار الشقة ذات الغرفة الواحدة بعيداً عن مركز المدينة نحو 583 دولار أمريكي (2,144 درهم).

وتعتبر هذه التكاليف معقولة للغاية بالنسبة لكثيرين، وتحفز في نفس الوقت دخول جيل جديد من المشترين الراغبين في العيش والاستثمار في الإمارة. وبشكل عام، يمكن القول أن الشارقة تتمتع بأرضية صلبة تضمن لها أن تكون سوق رائجة وواعدة للاستثمار في المستقبل.