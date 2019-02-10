هل تتمتع الخدمات المصرفية الذكية بالأمان الكافي؟

أبو ظبي(صدى):

شهد الطلب على الخدمات المصرفية الذكية زيادة كبيرة في الإمارات العربية المتحدة خلال الآونة الأخيرة.

وتسجل الإمارات أعلى نسبة لاستخدام الهواتف الذكية على مستوى العالم وفقاً لاستبيان المستهلك الذي أجرته جوجل في 2017. كما أظهر تقرير إرنست ويونغ للخدمات المصرفية الرقمية في دول الخليج لعام 2017 أن 81 بالمائة من عملاء البنوك يفضلون الانتقال إلى بنك يقدم لهم خدماته المصرفية عبر الجوال.

وهناك إجماع بأن الخدمات المصرفية عبر الجوال تتمتع بنفس درجة الأمان المتوفرة في الأعمال المصرفية التي يمكن إجراؤها عبر الإنترنت من أجهزة الحاسب الآلي وتزداد الثقة في تعاملات الجوال مع توافر خيارات متنوعة لتأمين الهاتف المحمول مثل الحماية بكلمة المرور والتعرف على الوجه ومستشعر بصمة الإصابع.

ويلقى الطلب على خدمات الجوال المصرفية ترحيباً من البنوك الإماراتية، حيث توفر حالياً بنوك مثل بنك أبوظبي الأول، اتش اس بي سي الإمارات، مصرف أبوظبي الإسلامي و الإمارات دبي الوطني خدماتها المصرفية عبر الهواتف المحمولة. كما تشير تقارير حديثة إلى أن 45 بالمائة من البنوك الإماراتية تخطط لإنفاق ما بين 5 إلى 20 مليون دولار لتطوير تقنياتها كي تصبح جاهزة لتقديم خدمات مصرفية ذكية.

وبالتوازي مع زيادة معدلات استخدام الهواتف المحمولة، يتساءل كثيرون عن مدى أمان إجراء المعاملات المصرفية عبر الجوال.

أمان الخدمات المصرفية الذكية

تحرص البنوك التي تخدم عملائها عبر تطبيقات الجوال على تقديم أحدث التقنيات لحماية وتأمين المعلومات المصرفية وإذا أخذنا بنك أبوظبي الأول كمثال، سنكتشف أن تطبيق الجوال الخاص به يوفر اتصالاً أمناً، حيث لا يسمح بتخزين معلومات المستخدم المصرفية على الهاتف أو شريحة الاتصال.

يتم غلق التطبيق أيضاً برمز تعريف شخصي (PIN) مكون من ستة أرقام كما يتطلب إجراء المصادقة قبل السماح للعميل بالوصول إلى منصة العمل. وفي حال توقف نشاط المستخدم على التطبيق لمدة ثلاث دقائق أو أكثر، يقوم التطبيق بتسجيل خروج المستخدم على الفور. يستعين التطبيق أيضاً ببروتوكول طبقة المقابس الآمنة (SSL) لحماية أنشطة المستخدم.

لا يختلف تطبيق بنك الخليج الأول كثيراً عن التطبيقات التي توفرها البنوك العالمية الكبرى من حيث خيارات الأمان. تستخدم معظم البنوك تشفير SSL لتأمين الاتصالات عند إجراء المعاملات المصرفية عبر الجوال أو الإنترنت، كما تقوم بتسجيل الخروج فور اكتشاف عدم نشاط المستخدم.

ويوفر تطبيق بنك أبوظبي الأول مزيد من الخيارات الأمنية على سبيل المثال بحيث إذا نسى المستخدم رمز التعريف الشخصي (PIN)، عندها يمكنه إنشاء رمز جديد وفي هذه الحالة يتم تعطيل التطبيق الحالي وطلب إنشاء بيانات جديدة لتسجيل الدخول. ويظل التطبيق غير مُفعل حتى اكتمال خطوات هذه العملية. وإذا تعرض هاتف المستخدم للسرقة أو الضياع، يمكنه على الفور الاتصال بالبنك لفصل الخدمة عن الهاتف. وحتى إذا قرر المستخدم بيع هاتفه، يمكنه أيضاً ببساطة فصل الخدمة عن هذا الجهاز من خلال تطبيق الجوال.

تطبق بعض البنوك الأخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي إجراءات حماية إضافية من خلال استخدام معرف بصمة الإصابع.

وكما هو الحال مع جميع التدابير الأمنية المصرفية، يقع على عاتق المستخدم جزء من مهمة تأمين معاملاته المصرفية من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات الخاصة.

كيف تحافظ على أمان معاملاتك المصرفية عبر الجوال

كما أسلفنا، يقع على عاتق المستخدم هو الآخر مهمة تأمين العمليات المصرفية عبر الجوال فإذا كنت تجري معاملاتك المصرفية عبر هاتفك المحمول فتأكد من عدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص على الإطلاق. وإذا كانت هناك ضرورة لمشاركة كلمات المرور مع شخص آخر، اختر شخص تثق به تماماً ويفضل الاقتصار على أفراد العائلة المباشرين مثل الزوجة أو الوالدين.

كما يجب أيضاً تفعيل خيارات الغلق (قفل الأمان) في الهواتف التي يتم استخدامها في تنزيل وتشغيل التطبيقات المصرفية عبر الجوال ويمكنك تفعيل خيارات التعرف على الوجه أو الإقفال ببصمة الإصبع في الهواتف الذكية الحديثة وبالنسبة للهواتف القديمة، قد يفي استخدام رمز التعريف الشخصي أو كلمة المرور بالغرض في حال عدم توفر هذه الميزات المتقدمة.

من الضروري أيضاً الحرص على عدم استخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال في الأماكن المزدحمة، حيث من الوارد أن يتطفل عليك بعض الأشخاص من خلفك من خلال مراقبة ما تقوم به على شاشتك دون أن تدري. أيضاً لا تشارك رمز التعريف الشخصي للتطبيق مع أي شخص أخر، حتى مع الأصدقاء أو المعارف.