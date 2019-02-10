مقترح بالشورى لتسوية المخالفات المرورية القديمة

علي القحطاني(صدى):

اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم، على الإدارة العامة للمرور إطلاق مبادرة لتسوية المخالفات المرورية القديمة بنسبة 100%.

وأوضح أن المقترح يأتي بهدف دفع أصحاب المديونيات القديمة الذين لم يرتكبوا أي مخالفات أو حوادث على مدار عام أو عامين سابقين، على التقيد بأنظمة المرور، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة يمكن تطبيقها تدريجيًا.

ولفت إلى أن تلك المبادرة ستكون حافزًا وبديلا عن الغرامات المرورية، في ظل زيادة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.