6 ضوابط تسمح بالسفر إلى تايلاند
أعلنت مصادر عن صدور قرار بالسماح للمواطنين السعوديين، بالسفر إلى تايلاند، وفقًا لمجموعة من الضوابط.
وفيما يلي الضوابط المقترحة، بناء على توصيات اللجنة الأمنية بدراسة القضايا العالقة بين المملكة وتايلاند:
1- مشاركة منسوبي الجهات الحكومية ومن في حكمهم من المؤسسات والهيئات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمسابقات الرياضية والثقافية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلاند.
2- الأعمال التجارية للسعوديين الراغبين في استيراد بضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية.
3- مهام منسوبي الجهات الرقابية والصحية للاطلاع ومتابعة المنتجات التي تستوردها المملكة من تايلاند.
4- الحالات المرضية ومرافقوهم للعلاج من الأمراض التي تشتهر تايلاند بعلاجها، أو تكون تكلفة العلاج في المصحات التايلاندية أقل مقارنة بغيرها من المصحات في الدول الأخرى، بموجب تقرير طبي مصدق من السفارة.
5- زيارة الأقارب حتى الدرجة الرابعة لذويهم من منسوبي السفارة السعودية لدى تايلاند، بعد إحضار خطاب مصدق من السفارة.
6- سفر المواطنين الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43958 ] نشر منذ 51 دقيقة
🏃🏃🏃✈️
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 26 دقيقة
6 ضوابط تسمح بالسفر إلى تايلاند برفو برفو برفو 6 خطوت ممتازة للغاية تمهيدا لعودة العلاقات الطبيعية لسابق عهدها بعد قطيعة استمرت لاكثر من 25 عاما تقريبا واتمني ان تكون هناك خطوط طيران مباشر من المملكة لدولة تايلند وتعود السياحة لسابق عهدها وحشتنا بانكوك وبتايا ومناطق اخري جميلة في تايلند
ابو محمد[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 14 دقيقة
الحمد لله ..ظنيت أن القدس فتح حتى يصلي المسلمون فيه … أستغفروا الله وأتوب إليه..
ابو وليد[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 5 دقائق
ابو محمد انت روح مكه والا المدينه اول