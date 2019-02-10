في مرة الأولى من نوعها..جمعية تستقبل التبرع بشعر النساء بالمدينة

نايف السالم(صدى):

في مرة الأولى من نوعها، كشفت جمعية خيرية، عن استقبال التبرعات بشعر النساء، دعمًا للمصابات والمتعافيات من مرض سرطان الثدي.

وأوضحت جمعية ” زهرة لسرطان الثدي ” في المدينة المنورة، أن هناك عددًا من الخيارات للدعم، سواء مالي أو الدعم بالشعر نظرا لسقوط شعر المريضات أثناء فترة الخضوع للعلاج الكيماوي.

واشترطت الجمعية أن يكون الشعر نظيفا، وألا يقل عن 20سم، وأن يكون الشعر غير رطب، وأن يكون صحيا غير تالف ولا أجعد.

ونسقت الجمعية مع عدد من الصالونات النسائية في مناطق مختلفة لاستقبال التبرع والمحافظة عليه قبل تسليمه للمصنع.

كما وضعت الجمعية رقم صندوق بريدي يمكن للمتبرعة ان تتواصل معهم عن طريقه.