بعد تعادل الاتحاد والتعاون..محمد نور: إلى متى يا فار ؟

طلال الغامدي(صدى):

استنكر أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، تعادل الفريق مع التعاون، في مباراة أمس السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال نور في تغريدة له: ” من أول الموسم ونحن نعاني من تقنية الفار، اهدافنا تلغى وركلات الجزاء تلغى وبطاقات حمراء تحتسب علينا وكله بسبب الفار ” .

وتابع: ” في مباراة الشباب جاء حكم من أفريقيا وفي مباراة اليوم كان الحكم اسيويا، واتساءل اين هذه النوعية من الحكام في مباريات الفرق الكبيرة الاخرى؟ ولماذا الاتحاد بالتحديد هو من يجلب له هؤلاء الحكام!! ” .

وأضاف: ” من استدعى الحكم راشفان ليلغي الهدف لماذا لم يستدعيه ليتأكد من ركلة الجزاء التي كان من المفترض احتسابها للاتحاد ” .

واستكمل: ” تعادل الاتحاد اليوم خسارة، عدت للهدف الملغي اكثر من مرة وجدته صحيح ولا غبار عليه، وسؤالي الى متى يا فار! ” .

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