رجل يضرم النيران في نفسه داخل مدرسة ابنته لعجزه عن سداد المصاريف

بيروت(صدى):

في واقعة مأساوية، أقدم رجل لبناني على حرق نفسه، داخل مدرسة ابنته لعجزه عن دفع الأقساط،واحتجاجاً على رفض إدارة المدرسة إعطاءه إفادة مدرسية لنقل ابنته.

وسارع فريق إنقاذ لنقل الأب إلى المستشفى للعلاج، لكنه قد فارق الحياة، بسبب الحروق التي أصابت نسبة 80% من جسده.

وكان الأب ينوي نقل ابنته من المدرسة التي تدرس فيها إلى مدرسة رسمية، بسبب سوء وضعه المادي وتراكم الأقساط المدرسية المتوجبة عليه، لكن الإدارة رفضت الأمر الذي أخرجه عن شعوره.