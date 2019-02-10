محامي الفنانتين المتورطتين في ” الفيديوهات الإباحية ” : تصليان الفجر حاضر

القاهرة(صدى):

مازالت الأضواء مُسلطة في مصر على واقعة الفيديو الإباحي الذي انتشر في الأيام القليلة الماضية، ويكشف تورط المحامي والبرلماني المصري خالد يوسف فيه إضافة إلى الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

وكشف محامي الفنانتين المتورطتين في الفضيحة المعروفة إعلاميًا بـ ” الفيديوهات الإباحية ” ، حقيقة القبض على فتاة ثالثة شاركت معهما في المقاطع، نافيًا ما تم تداوله ،معربا عن أمله في الحصول على براءة الفنانتين من المحكمة.

وقال المحامي في تصريحات تلفزيونية: ” نعم هما تصليان الفجر حاضر وتدعيان على من قام بتسريب الفيديوهات ” ، مضيفًا: ” بالتأكيد لم تكن لأي منهما دخلًا في تسريب الفيديو، لأننا متضررون كليًا من هذا الأمر، فكيف نسربه إذًا؟ ” .

وكانت منى وشيما قد اعترفتا أمام النيابة بارتكابهما الفعل الفاضح، وأنهما مارستا الجنس مع المخرج والبرلماني المعروف خالد يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني، حسب أقوالهما.

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