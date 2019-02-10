بالصور.. محافظا بدر والعلا يطمئنان على الأوضاع عقب الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة العلا، تفقد المحافظ ‎مبارك المورقي مراكز المحافظة الجنوببية، وفرق الدفاع المدني المكلفة بالبحث عن المواطن المفقود في سيل وادي فضلاء، كما تم تشكيل 3 لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع.

وتفقد محافظ ‎بدر خالد الضويان أيضا، مراكز المسيجيد وطاشا والواسطة وامتداد وادي الصفراء وطريق المدينة بدر القديم للاطمئنان على الأوضاع الميدانية عقب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

جاء ذلك بتوجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث وجَّه كل الجهات المعنية ببذل الجهود، وسرعة معالجة المواقع المتضررة من الأمطار.

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