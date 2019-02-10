ريماس منصور تستغيث بتركي آل الشيخ ليحقق حلمها بالوقوف أمام عادل إمام

أميرة خالد(صدى):

أعربت الفنانة ريماس منصور، عن رغبتها في المشاركة بعمل فني أمام الفنان المصري عادل إمام، وذلك بعد ساعات من مقابلته مع رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وطلبت منصور من تركي آل الشيخ أن يحقق حلمها بالوقوف أمام زعيم الكوميديا المصري عادل إمام.

ونشرت ريماس حوارًا دار بينها وبين عادل إمام، عبر ” تويتر ” ،تكشف فيه مطالبتها له بالعمل معه، لافتة إلى أنه لم يتعرف عليها آنذاك لأنه لا يشاهد الأعمال الخليجية.

واستغاثت ريماس بتركي آل الشيخ موضحة أن عادل إمام بحواره معها اشترط موافقة رئيس هيئة الترفيه حتى تمثل أمامه.