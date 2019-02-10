بالفيديو.. قرود ضالة تهجم على صهريج ماء بـ ” تحلية وادي بن هشبل “

أبها(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة هجوم قطيع من القردة على ساحة مجاورة لمحطة التحلية للمياه بوادي بن هشبل.

وأظهر المقطع تسلق قردًا لصهريج المياه محاولًا الدخول إلى ساحتها، وشرب المياه من الصهريج مباشرة.

ومن جانبه أعرب الأهالي عن قلقهم من خطورة ما يحدث، لما يشكله من خطورة بالغة لنقل الأمراض وتلوث المياه، وتخوفهم من هجوم تلك القرود على المصدر الوحيد للشرب.

وناشدوا الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة قبل أن تلحق القردة الضرر بمصدر المياه.