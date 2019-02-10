مواطن يتعرض للطعن والسرقة على يد مقيمين بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

فتحت النيابة العامة بمكة المكرمة تحقيقًا مع مقيمين اثنين من الجنسية البرماوية، اعتدا على مواطن بالضرب والطعن ،وقاما بسرقة جواله.

وكان مركز شرطة أجياد قد تلقى بلاغًا من مواطن يفيد بتعرَضه للضرب والطعن 5 طعنات بأنحاء جسده، وسرقة جواله من قِبل شخصين.

ومن جانبه وجه مدير شرطة مكة بسرعة القبض على المتهمين، وتم القبض عليهما، وأقرا معترفين بالجريمة.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، بينما ما زال المجني عليه في المستشفى حالته حرجة.