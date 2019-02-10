بالفيديو.. لحظة سقوط صاروخ إيراني وانفجاره قبل وصوله للفضاء

طلال الضوي(صدى):

فشلت إيران، للمرة السادسة على التوالي، في إطلاق قمر صناعي على متن صاروخ إيراني إلى الفضاء.

وأظهر مقطع فيديو، التجربة الفاشلة إذ انطلق الصاروخ إلى الفضاء ولكن بعد وقت قليل جدًا من انطلاقه سقط على الأرض محدثًا انفجار.

خرج جواد آذر جهرمى، وأعلن فى تغريدة أخرى أنه كان يتمنى إخبار الإيرانيين بخبر جيد، لكنه قال إن اطلاق القمر، فشل فى اجتياز المرحلة الثالثة حيث لم يصل إلى سرعته الكافية وبالتالى لم يصل القمر إلى مداره.