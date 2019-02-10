موعد لقاء الهلال و بيراميدز وديًا

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي بيراميدز المصري، اليوم السبت عن توقيع اتفاقية مع نادي الهلال تتضمن إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 22 مارس المقبل في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض .

وقال بيرميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” بعد الانتهاء من كافة الترتيبات التنظيمية بين الاستاذ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز والاستاذ فهد الراشد نائب رئيس مجلس ادارة نادي الهلال، تم الاتفاق على اجراء المباراة الودية المرتقبة بين الناديين يوم ٢٢ مارس المقبل بملعب جامعة الملك سعود ” .