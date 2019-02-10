بالفيديو.. ساوثهامبتون يعتقل مشجعينِ سخرا من وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي ساوثهامبتون، عن اعتقال اثنين من مشجعين النادي، صدرت منهم إشارات مسيئة خلال مباراة الفريق أمام كارديف سيتي في أول مباراة يخوضها الفريق الويلزي عقب تأكد وفاة إيميليانو سالا.

يذكر أن سالا كان قد انضم لصفوف كارديف سيتي في فترة انتقالات يناير الماضي، من نانت الفرنسي قبل أن تختفي الطائرة التي كانت تقله فوق البحر في 21 من الشهر ذاته.

وأظهرت بعض اللقطات اثنين من مشجعي ساوثهامبتون يشيرون بإيماءات عن الطائرة التي هبطت في القنال الإنجليزي وراح ضحيتها سالا والطيار المرافق له.

وقال ساوثامبتون في بيان: “ يمكن أن يؤكد نادي ساوثهامبتون لكرة القدم أنه تم اعتقال اثنين من المشجعين وأن الشرطة حصلت على بياناتهما ” .

وأضاف: “ سيواصل النادي العمل مع الشرطة لتحديد هوية أي شخص يقوم بأي لفتة أو إشارة غير لائقة تجاه جماهير كارديف. مثل هذا السلوك ليس له مكان في النادي ولن يتم التسامح معه ” .

وتابع: ” سيتخذ النادي موقفًا حازمًا للغاية ضد أي شخص يقوم بهذا الفعل ويعتزم منع هؤلاء الجماهير عقب تحديد هويتهم من حضور أي مباريات للفريق ” .