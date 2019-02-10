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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين
علي القحطاني(صدى):

بدأ برنامج حساب المواطن، في إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

وكان البرنامج، قد دعا المستفيدين إلى التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر مارس عبر الرابط التالي هنـــا  ، إذ سيتم إغلاق باب التسجيل في الدفعة غدًا الاثنين.


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