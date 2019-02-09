بالفيديو.. نائب أمير نجران يتكفل بعلاج طفلة على نفقته الخاصة

نايف السالم(صدى):

أعلن الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم السبت، عن تكفله بعلاج الطفلة أماني مرزوق اليامي على نفقته الخاصة.

وقدم والد الطفل، شكره للأمير تركي بن هذلول على اللافتة الكريمة، سائلًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

ويذكر أن الطفلة أماني اليامي ووالدها، ناشدت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاجها، حيث تعاني من شلل رباعي.