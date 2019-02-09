كريم الأحمدي: لم نعد نرتكب نفس أخطاء الدور الأول

نواف السالم(صدى):

أكد الدولي المغربي، كريم الأحمدي، لاعب نادي الاتحاد، أن العميد لا يسجل عليه أهداف منذ بداية عام 2019، مضيفًا أن الفريق يحتاج للفوز على ملعبه ليكون بداية للمزيد من الانتصارات.

وأشارفي تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد كان يرتكب الكثير من الأخطاء في الدور الأول، إلا أنه لم يعد يرتكب هذه الأخطاء في الدور الثاني، متمنيًا إسعاد جماهير العميد.

وكان التعادل السلبي، قد حسم لقاء الاتحاد والتعاون، الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.