نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن تعليق الدراسة في مدارس القطاع الجنوبي التابعة لتعليم العلا في القرى والمراكز التالية ( فضلا ، مغيراء ، ابوزرائب ، وقير ، عرعر ، الجديدة ) ليوم غدًا الأحد.

ويذكر أن تم تعليق الدرسة في جامعة طيبة بمحافظة العلا، اليوم السبت، نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، غدا الأحد.

وكانت الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مـــــناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ومكة المكرمة ( تشمل الاجزاء الساحلية منها ) وكذلك على مناطق تبوك ، الجوف واجزاء من الحدود الشمالية.