بالفيديو.. قوميز: هذا الهلال والوعد مباراة القادسية

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لنجم نادي الهلال، الفرنسي بافتيمي قوميز، موجهًا رسالة باللغة العربية لجماهير الهلال.

وقال ” قوميز ” في الفيديو: ” مبروك يا شباب.. الوعد القادسية ” ، إذ يهنئ الجمهور على الفوز أمس الجمعة أمام الباطن، ويعد بالفوز كذلك على القادسية.

فيما رفع قوميز، فيديو على ” ستوري ” حسابه الشخصي عبر تطبيق إنستجرام، يوثق محاولة حارس الباطن استفزازه في لقاء أمس، معلقًا بالإنجليزية ” This is alhilal ” وتعني ” هذا هو الهلال ” .

ويواجه الهلال نادي القادسية، يوم الثلاثاء القادم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.