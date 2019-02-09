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بالفيديو.. قوميز: هذا الهلال والوعد مباراة القادسية

بالفيديو.. قوميز: هذا الهلال والوعد مباراة القادسية
نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لنجم نادي الهلال، الفرنسي بافتيمي قوميز، موجهًا رسالة باللغة العربية لجماهير الهلال.

وقال ” قوميز ” في الفيديو: ” مبروك يا شباب.. الوعد القادسية ” ، إذ يهنئ الجمهور على الفوز أمس الجمعة أمام الباطن، ويعد بالفوز كذلك على القادسية.

فيما رفع قوميز، فيديو على ” ستوري ” حسابه الشخصي عبر تطبيق إنستجرام، يوثق محاولة حارس الباطن استفزازه في لقاء أمس، معلقًا بالإنجليزية ” This is alhilal ” وتعني ” هذا هو الهلال ” .

ويواجه الهلال نادي القادسية، يوم الثلاثاء القادم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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