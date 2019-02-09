21 وظيفة شاغرة في شركة بي إيه إي سيستمز

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “ الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل ” .

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: ” فني إلكترونيات الطيران- التايفون، مشرف مراقب إلكترونيات الطيران- التايفون، مدير الخدمات الفنية، مخطط الخدمات اللوجستية، مشرف مراقبة الإنتاج- التايفون، رئيس وحدة التجارة والمشتريات، مدير وحدة دعم الأعمال، مدرب توريد.

بالإضافة إلى: أخصائي التحليل والمنشورات، رئيس صلاحية الطيران المستمر، فني متجر الأوكسجين- التايفون، فني الصيانة والإصلاح، مدرب فني- الخدمات الكهربائية الأرضية، مدرب فني- الخدمات الميكانيكية الأرضية، مشرف فني التصنيع- التايفون، مدرب محاكاة الطيران- التايفون، مراقب العمليات الهندسية- التايفون، مفتش الدفع.

ومشرف الهياكل المعدنية- التايفون، مشرف العمليات الحرجة، مشرف فني مركب ألياف الكربون- التايفون،

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