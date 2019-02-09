ابتكار وسادة جديدة تكافح ” الشخير “

أميرة خالد(صدى):

تحت اسم ” Sound asleep ” ، ظهرت وسادة جديدة تبدو وكأنها تقليدية لكنها تتميز بـ ” مكافحة الشخير ” .

الوسادة الجديدة مزودة بمكبر صوت يعمل عن طريق البلوتوث، حيث يمكن للمستخدم تشغيل الأغاني أو الكتب الصوتية حتى تساعده على النوم.

وتتميز الوسادة، بأنها مكافحة الشخير، إذ أنها تشغل موسيقى بصوت يكفي لتنبيه المستخدم بلطف إلى أنه يصدر صوتًا أثناء النوم، وذلك دون أن توقظه، وبالتالي تساعده على التوقف عن الشخير.

وتناسب وسادة Sound asleep جميع الأعمار، ويمكن أن تكون وسيلة خلاص طفلك إذا كان يكافح للنوم، كما ويمكن للمستخدمين مزامنة وسادتهم إلى تطبيق Sound asleep الخاص بالوسادة، والذي سوف يتتبع مواعيد نومهم.