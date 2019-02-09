تعليق الدراسة في جامعة طيبة بالعلا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جامعة طيبة بمحافظة العلا، اليوم السبت، عن تعليق الدراسة للطلاب والطالبات نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، غدا الأحد.

وقالت الجامعة عبر حسابها على ” تويتر ” : نظراً لاستمرار أعمال الصيانة للطرق المؤدية لـ محافظة العلا لإزالة الأتربة وما خلفته الأمطار والسيول والتي تقطع بعض الطرق، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة فإنه تقرر تعليق الدراسة في فرع جامعة طيبة بـ العلا ليوم الغد الأحد الموافق 5 جمادي الثاني 1440هـ.

ويذكر أن الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول الأمطار الرعدية تــــسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مـــــناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ومكة المكرمة ( تشمل الاجزاء الساحلية منها ) وكذلك على مناطق تبوك ، الجوف واجزاء من الحدود الشمالية.