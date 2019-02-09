ريال مدريد يحسم ” الديربي ” ويستعيد وصافة الليجا

ماجد محمد(صدى):

استعاد ريال مدريد وصافة الليجا الإسبانية، بعدما تغلبه على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، ليحسم ” ديربي مدريد ” لصالحه، بنتيجة 3-1، على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو ” ، في إطار قمة منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإسباني الممتاز.

وضع كاسميرو الميرينجي في المقدمة، عقب مرور 16 دقيقة، قبل أن يعادل الفرنسي أنطوان جريزمان النتيجة قي الدقيقة 25، لكن المدافع الإسباني سيرجيو راموس ينجح في تسجيل الهدف الثاني للريال، من ركلة جزاء، في الدقيقة 42.

وأحرز الويلزي جاريث بيل هدف النهاية للملكي، في الدقيقة 74، بعدما تلقى تمريرة سحرية من الكرواتي لوكا مودريتش، ليسدد الكرة إلى داخل الشباك، معلناً عن الهدف الثالث.

وتعرض وماس تييي بارتي، للطرد من صفوف ” الأتلتي ” في الدقيقة 80 من عمر اللقاء المثير.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 45 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة، ليتراجع للمركز الثالث.