وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: خبير تسويق واستثمار (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص متعلق بالمالية، مشرف مبيعات أول (جدة): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، التسويق).

بالإضاف إلى : أخصائي تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات).

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