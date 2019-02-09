لحل مشكلة السمنة في المملكة.. مختص يقترح ربط الترقية بالوزن

نايف السالم(صدى):

تحتل المملكة، المرتبة الثانية عالميًا بين الدول التي تضم أعلى معدلات سمنة في العالم، إذ كشفت دراسة أجراها كرسي أبحاث السمنة في جامعة الملك سعود، أن ثلاثة أرباع المجتمع السعودي مصابون بالسمنة وأن أكثر من80% من مرضى السكري من النوع الثاني لهم علاقة بالسمنة.

وفي هذا السياق، اقترح مختص أن يوضع نظام جديد يربط الترقية بوزن الموظف، بحيث يتم تطبيق النظام على موظفي مواجهة الجمهور في البنوك والخطوط السعودية للملاحين ليكونوا متناسقين بدنيًا.

وأكد، أنه إذا تم تطبيق هذا النظام على الموظفين والموظفات في الشركات وموظفي الدولة، فإن الأمر سينعكس تلقائيا داخل الأسر، كما ستقل الأمراض البدنية والنفسية والمصروفات المرهقة جراء الأكل المفرط ومشاكل كثرة الطبخ ومتاعب الأسر في إعداد الطعام، وكذلك ستقل مصروفات الدولة في علاج آثار السمنة.