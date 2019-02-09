غوميز.. كاريزما وحضور يمكن للهلال الاستفادة منها تسويقيًا

ماجد محمد(صدى):

نجح الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، في بناء علاقة قوية بينه وبين جماهير الزعيم بطريقة سريعة.

وتمكَّن اللاعب من بناء قاعدة جماهيرة كبيرة له في وقت وجيز، منذ قدومه للهلال في 24 أغسطس 2018، في صفقة لمدة عامين مقابل 14 مليون يورو.

ويكشف محللون، أنه يمتلك كاريزما قوية جعلته يتربع في قلوب الهلاليين إضافة إلى مهارته الكروية داخل الملعب، ما يجعله وجهًا تسويقيًا جيدًا لإدارة الهلال.

و يتصدر غوميز، قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، متفوقًا على أقرب منافسيه بهدفين.