بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مـــــناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ومكة المكرمة ( تشمل الاجزاء الساحلية منها ) وكذلك على مناطق تبوك ، الجوف واجزاء من الحدود الشمالية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل والقصيم .