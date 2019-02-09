بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد
توقعت الهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مـــــناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ومكة المكرمة ( تشمل الاجزاء الساحلية منها ) وكذلك على مناطق تبوك ، الجوف واجزاء من الحدود الشمالية.
كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل والقصيم .
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غد الأحد 2019/02/10 في #المملكة
#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/SHqwRTsMxw
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 9, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43898 ] نشر منذ 23 دقيقة
بكرة يصير خير🤗