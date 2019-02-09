بالصور.. مشاهدات من الجولة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

مشاهدات من الجولة العاشرة لدوري كرة قدم الصالات السعودي وجاءت نتائج المباريات :ــــ

القادسية ينتصر على الشعيب 4×1

‏الاتفاق يفوز على العرض 3×2

‏الثقبة يفوز على النهضة 14×3

‏الريان ينتر على الجبلين 7×5

‏الخالدي يفوز على رضوى 10×0

‏مصده يتعادل أمام العلمين 2×2

ومن خلال هذه النتائج تصدر القادسية مجموعته بالعلامه الكامله ٣٠نقطه بلاخساره وجاء في المركز الشعيب بي ١٨نقطة وتصدر الاتفاق المجموعة الثانيه بي ٢٣ نقطة وجاء في المركز الثاني العرض بـ ٢١نقطه

وسيكون هناك دوري جديد بين ٤فرق لتحديد بطل الدوري في قادم الأيام

اما الهبوط فسيكون بين

الخالدي صاحب المركز الخامس في المجموعة الثانية يقابل الجبلين صاحب المركز السادس في المجموعة الأول

والخالدي حصل على المركز الخامس بعد تقدمه على الثقبة بفوزه في الموجهات المباشرة ٦x٥ وتعادله الإياب ٣x٣

والعلمين خامس المجموعة الأولى سيقابل الثقبة سادس المجموعة الثانية والخاسرين سيهبطون

المباريات :-

الشعيب xالقادسية

1.القادسية ضربة البدايه

2.تشكيلة القادسية معاذ خالد عواد العتيبي والحارس اسعد

3.الشعيب احمد حارس والناصر وعبدالكريم وناصر والغامدي

4.اوله تسديده ماردونا تصدي من الحارس

5.فرصتين للشعيب ضائعه بغرابه

6.طارق يضيع فرصة للقادسية بعد اختراق خالد ماردونا .

7.باصات خاطئة كثيرة من الفريقين

8.القادسية يعتمد على المرتدات والتحفظ

9.اسعد ينقذ القادسية من هدف محقق

10.العتيبي يضيع للقادسية

11.تسديده قويه من العتيبي على مرمى الشعيب

12.ركلة جزاء للشعيب وتغاضي الحكم عن طرد حارس القادسية

13.يسجل الشعيب من ضربة الجزاء عن طريق عبدالكريم

14.هدف تعادل من ماردونا

15.حارس الشعيب وانقاذ خيالي وابداع

16.القادسية يسيطر

17.كرت اصفر للشعيب

18.هدف ثاني من معاذ بطريقة الشب وهدف جميل جدا

19.وقت مستقطع للشعيب

20.يزيد يضغط على ماردونا ويستخلص الكرة وتقدم واعاقة من ماردونا وكرت اصفر لماردونا وخطأ .

21.شوط اول ينتهي بتقدم القادسية ١/٢

22.شوط اول القادسية يلعب بذكاء ويسجل من اقل الفرص

23.نجوم الشوط الاول اسعد ومعاذ والعواد

24.الشعيب حارس المرمي والغامدي

25.لايزال الشعيب يعاني من ضياع الفرص وعدم الثبات على عناصر محدده

الشوط الثاني

26.من البداية كرت اصفر للاعب الشعيب

27.هدف بتسديده قويه من ماردونا بعد اختراق

28.هدف روعه من معاذ ٤/١

29.تحفظ من القادسية وتمركز مميز في نصف ملعبه .

30.الشعيب يحاول والقادسية يدافع ويرتد .

31.المباراة تنتهي بفوز القادسية ٤/١.

32.التحكيم كان نقطة سوداء في المباراة ؟

33.الشعيب بدون محترف

المباراة الثانية بين العرض x الاتفاق

الاتفاق العرض مباراة قوية جدا

1.محسن يضيع فرصتين

2.تسديده من القاسم ضعيفه

3.انقاطع الكرة وانفراد واعاقه وطرد للعرض

4.هجمات للعرض من منصور تضيغ

5.قوه واحتكاكات بدنيه

6.تسرع

7.وهجمات

8.الرديني وتسديده روعه بعد ان سحب البرازيلي

9.هجمه من البرازيلي في القائم

10.هدف بالخطا من القاسم في مرماه

11.هجمه مرتده تضيع على العرض من الرديني

12.خطأ للاتفاق وكرت اصفر للاعب العرض ريان .

13.تسديدة من ٧لاعب الاتفاق وتصدي من متعب روعة !

14.شوط اول ينتهي للعرض ١/٠

15.شوط غير مقنع للاتفاق .

16.اخطاء كثيره .

17.بطأ في التحضير .

18.العرض لايوجد لديه حلول .

19.فريق منظم جدا

20.حراسة العرض في هذه المباراة كانت بدون تركيز واهداف سهله جدا

21.لاعبي العرض كانوا في ضغط نفسي وحمل كبير وترقب لهذه المباراة وهو ماجعلهم يفتقدون التركيز في أجزاء كثيره من المباراة ؟

الشوط الثاني

22.هدف اول للاتفاق من تمريرة البرازيلي وتسديده يتحمله حارس العرض

23.العرض يضغط ويحاول والاتفاق يتراجع ويلعب على المرتدات

24.مرتده وتسديده للاتفاق خارج المرمى

25.هدف ثاني للاتفاق من مرتدة وصنع من تياقوا بعد هجمة خطيره للعرض تحولت الى مرتدة واستغلها الاتفاق

26.العرض يضيع فرصه انفراديه من ريان

27.الرديني وكرة ذكيه خادعه تصتدم في القائم من تسديده جميله

28.هدف للاتفاق من تسديده وحارس العرض بلا تركيز

29.العرض يحاول ويقاتل والاتفاق يدافع فقط ويلعب على أخطاء العرض

30.هدف ثاني لعرض من النهدي النتيجة ٣/٢

31.العرض يظغط واللاتفاق يدافع المباراة تنتهي بفوز الاتفاق وصدارة للمجموعة و نقطة٢٣

32.العرض في المركز الثاني و ٢١نقطة .

النهضة x الثقبة

الثقبة يهزم النهضة بنتيجة تاريخية ١٤/٣

في مباراة تحصيل حاصل للنهضة الذي يعاني مشاكل إدارية ولاعبين استغلها الثقبة خير استغلال

الثقبة وصل الى النقطة ٧والنهضة الى النقطة١٢

الريان x الجبلين

-مباراة مهمه لريان وتحصيل حاصل للجبلين

-مباراة قوية افتتح

-‏الجبلين التسجيل بهدف اول

-الريان يعادل النتيجة

-الجبلين يسجل الثاني

-والريان يعادل

-سجل الجبلين الثالث

-وطرد لبسام الجبلين

-والريان يتعادل

-شوط اول ينتهي بتعادل ٣/٣

-الريان كان عليه خمسة أخطاء لم يستغلها الجبلين في الشوط الأول

شوط ثاني

-‏ دخل الريان اكثر تركيز في الشوط الثاني

– وسجل الريان الهدف الرابع والخامس

-الجبلين يقلص الفارق ويسجل الرابع

-الريان يسجل السادس

-الجبلين يسجل الخامس

الريان ينهي المباراة ويسجل السابع

-الجبلين على نفس مركزة ونقاطه

-والريان يرتفع رصيده الى ١٤نقطة

الخالدي xرضوى

في مباراة لاتهم رضوى بتات وتحسين مركز فقط للخالدي فقط

الخالدي يهزم رضوى ١٠صفر في مباراة غريبه جدا ونتيجة تثيركثير من علامات الاستفهام

خاصة ان المباراة الأول انتهت ٦/٣ لرضوى.