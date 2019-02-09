بالفيديو.. الفار يخرج ” الصرامي ” عن طوره بالرغم من أن التاريخ لايكذب
تهكَّم الإعلامي سعود الصرامي، المعروف بانتماءه لنادي النصر، على الهدف الثالث للهلال أمام الباطن، والذي أحرزه الفرنسي قوميز.
وأشار ” الصرامي ” ، أن اللاعب لمس الكرة بيده قبل إحراز الهدف، زاعمًا أن لاعبي الهلال أصبحوا يستخدمون أيديهم في تسجيل الأهداف ومنعها منذ قرار الزعيم بشطب كرة اليد.
جدير بالذكر، أن لقائات رياضية سابقة وعبر لقطات واضحة سبق وأن استخدمت اليد ‘ما في تسجيل أهداف ـو لصد هجمة أو لصناعة فرصة هدف؛ وذلك قبل وجود تقنية الفيديو ” الفار ” والذي ساهم في ضبط الكثير من الحالات الجدلية في الملاعب السعودية بعد سنوات غيرت لمسة اليد مسار بطولات وجيرتها لفرق منافسة لها وظل الكثير من المؤرخين للرياضة السعودية يسردونها بين الحين والآخر وقاموا بتوثيقها بفضل ما وفرته التقنيات الحديثة.
ولعل الفيديو المرفق رصد بعض وليس كل الحالات التي كانت مثار للجدل والتردد بين الحين والآخر .
زائر[ عدد التعليقات: 3068 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذولي ناس معاد صارت تستحي
وجمهورهم صياح مثلهم
ويعجبني صياحهم وحرق اعصابهم
ندع لهم الصياح ولنا الدوري
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذا عينه من بني فقر
هذي ثقافتهم وبضاعتهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43898 ] نشر منذ 41 دقيقة
أتركووووووه يصيح ليوم الدين🤗
مواطن ابن الوطن[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 37 دقيقة
الصرامي مريض مثل بقية النصر رئيس وجمهور واعلام .حاسد وحاقد اعلامي رياضي غير موثوق فيه !! وجهه مثل بومته !!
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 33 دقيقة
على مسؤلي غرفة تقنية الفار الخروج عن صمتهم وتوضيح حق فريق الباطن من المباراه والاعتراف بحق الباطن إن كان له حق ،،
أما عن هدف الفوز للهلال الذي أحرزه الاعب قوميز هدف مشكوك فيه اصلآ وغير صحيح من خلاله خسر الباطن نقطه ثمينه وأثمن حتى من الذهب بالنسبه للباطن كان فريق الباطن هو ألأحق فيها وربما الباطن اكثر حاجه بالنقطه من الهلال
وعلى إدارة الباطن أن لأ تهدئ ولأتستكين حتى تسترد حقها من المباراه بقانون الفيفا أن لم تتعاون معها لجان هيئة الرياضه
ولأ تستجيب يبدولي هناك جهات عليا بامكانها تسترد حقوكم
ماضاع حق وراه مطالب ،،
إعادة النقطه النقطه المسلوبه ربما تنقذ الباطن من شبح الهبوط باخر الدوري لأ سمح الله 🍎🍏
ابو لما[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 31 دقيقة
الاحول يعرف انها بيده قلناها مليون مره سوو كاس للطواقي وخلو باقي الفرق تتنافس تنافس شريف..
الشرقيه 🌍🌎🌏[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 25 دقيقة
هذا ما بينفع معهم لأ فار ولاحتى تمساح
طول عمرهم خارج النظام وخارج القانون 🌍🌎
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1791 ] نشر منذ 18 دقيقة
المدفعيه الاتفاقيه
اتقي الله بعمرك وخاف الله في نفسك ترا يمينك ويسارك ملكان يسجلوا عليك وانت تفتن وتحرض بأسلوب جدا بذيء
ستحاسب على ما ينطق لسانك وماتخفيه نيتك
الفتنه اشد من القتل
قاتل الله التعصب
النصراويين زودوها خرجوا من طور المنافسه للتفتين والتحريض احتقان غير طبيعي
ترونها كوره الله لايبلانا
مغابش[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 17 دقيقة
الصرامي مقهور لان النصراوية مالقوا حل للفار الذي فضحهم
العاقل يجاوبني
كم لاعب نصراوي في دوري هذا العام مثل داخل منطقة جزاء الخصم¦
وتعرفون بعدها ليه السهلاوي احتياطي وليه انتقل الراهب للشباب واختفى نهائيا
الفار الملعب للكورة فقط والممثلين لهم هيئة الترفية