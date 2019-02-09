بالفيديو.. الفار يخرج ” الصرامي ” عن طوره بالرغم من أن التاريخ لايكذب

ماجد محمد(صدى):

تهكَّم الإعلامي سعود الصرامي، المعروف بانتماءه لنادي النصر، على الهدف الثالث للهلال أمام الباطن، والذي أحرزه الفرنسي قوميز.

وأشار ” الصرامي ” ، أن اللاعب لمس الكرة بيده قبل إحراز الهدف، زاعمًا أن لاعبي الهلال أصبحوا يستخدمون أيديهم في تسجيل الأهداف ومنعها منذ قرار الزعيم بشطب كرة اليد.

جدير بالذكر، أن لقائات رياضية سابقة وعبر لقطات واضحة سبق وأن استخدمت اليد ‘ما في تسجيل أهداف ـو لصد هجمة أو لصناعة فرصة هدف؛ وذلك قبل وجود تقنية الفيديو ” الفار ” والذي ساهم في ضبط الكثير من الحالات الجدلية في الملاعب السعودية بعد سنوات غيرت لمسة اليد مسار بطولات وجيرتها لفرق منافسة لها وظل الكثير من المؤرخين للرياضة السعودية يسردونها بين الحين والآخر وقاموا بتوثيقها بفضل ما وفرته التقنيات الحديثة.

ولعل الفيديو المرفق رصد بعض وليس كل الحالات التي كانت مثار للجدل والتردد بين الحين والآخر .