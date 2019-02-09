بالفيديو.. مضاربة بين وافدين عرب وآسيوين في سوق بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو، وقوع مضاربة بين وافدين من جنسية يمنية وآخرين من بنجلاديش، في سوق خضار بالرياض.

ويتضح من الفيديو، أن المضاربة حدثت بالعصي إذ أوقعت خسائر مادية؛ وذلك للسيطرة على البسطات بجانب مسجد في مخرج 18 بالرياض.