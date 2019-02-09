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بالفيديو.. مضاربة بين وافدين عرب وآسيوين في سوق بالرياض

بالفيديو.. مضاربة بين وافدين عرب وآسيوين في سوق بالرياض
علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو، وقوع مضاربة بين وافدين من جنسية يمنية وآخرين من بنجلاديش، في سوق خضار بالرياض.

ويتضح من الفيديو، أن المضاربة حدثت بالعصي إذ أوقعت خسائر مادية؛ وذلك للسيطرة على البسطات بجانب مسجد في مخرج 18 بالرياض.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة

المواطن يلاحق في كل مكان
وهؤلا الاجانب يسرحون ويمرحون في بلدنا
لاحسيب ولارقيب

[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 10 دقائق

أبكتن تطاقوا على الريال…
وأبن البلد تارك الأجانب يشفطو من جيوبهم المليارات…

[ عدد التعليقات: 3880 ] نشر منذ 6 دقائق

ترحيل لبلادهم

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