بالفيديو.. مضاربة بين وافدين عرب وآسيوين في سوق بالرياض
كشف مقطع فيديو، وقوع مضاربة بين وافدين من جنسية يمنية وآخرين من بنجلاديش، في سوق خضار بالرياض.
ويتضح من الفيديو، أن المضاربة حدثت بالعصي إذ أوقعت خسائر مادية؛ وذلك للسيطرة على البسطات بجانب مسجد في مخرج 18 بالرياض.
الشاعر[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة
المواطن يلاحق في كل مكان
وهؤلا الاجانب يسرحون ويمرحون في بلدنا
لاحسيب ولارقيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43898 ] نشر منذ 43 دقيقة
حيوانات همج😐
ملقاط المقاطي[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 10 دقائق
أبكتن تطاقوا على الريال…
وأبن البلد تارك الأجانب يشفطو من جيوبهم المليارات…
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3880 ] نشر منذ 6 دقائق
ترحيل لبلادهم