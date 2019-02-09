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بالصور.. تشييع جنازة المبتعث ” بندر “

بالصور.. تشييع جنازة المبتعث ” بندر “
علي القحطاني(صدى):

أدّى جموع المصلين، بعد عصر اليوم السبت؛ صلاة الميت على المبتعث بندر عامر البارقي، في مسجد سارة العجمي، قبل دفنه بمقبرة قرية البشامة بمحافظة ” بارق ” .

يذكر أن والد المبتعث المغدور بأمريكا كشف عن سبب وفاة ابنه ” بندر ” ، حيث توفي مشنوقاً بسلك مكنسة كهربائية داخل مسكنه بمقاطعة سانت دييجو بولاية كاليفورنيا، طبقاً لشهادة الوفاة ” .

وباشرت الأجهزة الأمنية في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، تحقيقاتها في ملابسات وفاة المبتعث بندر بن عامر البارقي، فور تلقيها بلاغ وفاته.


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