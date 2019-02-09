بالفيديو.. الوحدة يزيد آلام الرائد بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي الوحدة على الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح إيلومبي مبويو أهداف القاء في الدقيقة 11، ليحرز الهدف الوحيد للرائد، ومن ثم عادل ريناتو شافيز النتيجة في الدقيقة 29 بهدف للوحدة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.

وفي الشوط الثاني، أحرز فواز السجورق هدف التقدم للوحدة في الدقيقة 52، ثم أحرز ماركوس غييرمي الفوز في الدقيقة 90+7.

ارتفع رصيد الوحدة إلى 31 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الرائد عند 23 نقطة في المركز العاشر.