قائمة ضحايا حريق فلامنجو من اللاعبين الشبان

نواف السالم(صدى):

تضمنت قائمة أسماء الضحايا في واقعة الحريق بنادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، اللاعبين الناشئين بالنادي العريق.

وكشفت القائمة والتقرير أن جميع الضحايا من اللاعبين الناشئين والشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، وذلك بعد حريق، شب أمس الجمعة بمهجع النوم الخاص بتدريبات فرق الشباب والناشئين بالنادي.

وكانت مصادر قد أكدت أن الحريق بدأ في المجمع السكني للمجمع ولم ينتشر بعيدا قبل وصول رجال الاطفاء، موضحة أن أحد المصابين الثلاثة حالته خطيرة حيث وصلت نسبة الحروق نحو 30 % من جسمه.

ومن بين هؤلاء الضحايا حارس المرمى كريستيان إسميريو ،الذي انضم أكثر من مرة لمنتخبي البرازيل للناشئين تحت 15 و17 عاما كما كان هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية.