عروض مسرحية لشريهان وأشرف عبد الباقي في عدة مناطق

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الھیئة العامة للترفیه، اليوم السبت، عن إقامة عدد من العروض المسرحیة على عدة مسارح في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وقالت الھیئة عبر حسابھا في «تویتر» : بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة، تعود الفنانة شریھان للمسرح، وستُقدم 6 عروض مسرحیة مخصصة للعائلات.

وأضافت : سیتم عرض المسرحیة الكومیدیة 3 أیام على الساحل من بطولة الفنان المصري محمد ھنیدي، في مناطق مختلفة حول المملكة، و«مسرح مصر» بإشراف ومشاركة الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة من الشباب الصاعد، 4 عروض مسرحیة كومیدیة ممیزة في المملكة.