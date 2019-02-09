عروض مسرحية لشريهان وأشرف عبد الباقي في عدة مناطق
أعلنت الھیئة العامة للترفیه، اليوم السبت، عن إقامة عدد من العروض المسرحیة على عدة مسارح في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وقالت الھیئة عبر حسابھا في «تویتر» : بعد توقف دام لأكثر من 30 سنة، تعود الفنانة شریھان للمسرح، وستُقدم 6 عروض مسرحیة مخصصة للعائلات.
وأضافت : سیتم عرض المسرحیة الكومیدیة 3 أیام على الساحل من بطولة الفنان المصري محمد ھنیدي، في مناطق مختلفة حول المملكة، و«مسرح مصر» بإشراف ومشاركة الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة من الشباب الصاعد، 4 عروض مسرحیة كومیدیة ممیزة في المملكة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43878 ] نشر منذ 49 دقيقة
تمام🤗