حقيقة سحب المغرب لسفيرها في المملكة
كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حقيقة استدعاء سفيري بلاده من السعودية والإمارات، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء.
وقال بوريطة إن ” المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات ” ، مضيفًا أن ” الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية ” .
يذكر أنه قد انتشرت أنباء نُقلت عن مسؤولين حكوميين، تفيد بأن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية، وأن المغرب استدعى سفيره في المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64778 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 43878 ] نشر منذ 47 دقيقة
أشاعات😐