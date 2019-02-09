حقيقة سحب المغرب لسفيرها في المملكة

مليكة فؤاد(صدى):

كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حقيقة استدعاء سفيري بلاده من السعودية والإمارات، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء.

وقال بوريطة إن ” المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات ” ، مضيفًا أن ” الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية ” .

يذكر أنه قد انتشرت أنباء نُقلت عن مسؤولين حكوميين، تفيد بأن المغرب انسحب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية، وأن المغرب استدعى سفيره في المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات.