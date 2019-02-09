وفاة لاعب الاتحاد السابق

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الاتحاد، عن وفاة لاعبه السابق جاد الله عطيه الحجيلي.

وقال النادي في بيان لها: ” ينعى مجلس إدارة نادي الإتحاد السعودي اللاعب السابق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم جاد الله عطية الحجيلي ” يرحمه الله ”

والذي ساهم في تحقيق العديد من البطولات باسم النادي خلال فترة الستينات الميلادية سائلا المجلس الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ” .